Начался рабочий визит Сахибы Гафаровой в Швейцарию

БАКУ /Trend/ - Парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой прибыла с рабочим визитом в город Женева Швейцарской Конфедерации.

Об этом в пятницу Trend сообщили в отделе печати и связей с общественностью парламента Азербайджана.

"В Международном аэропорту Женевы делегацию встретили постоянный представитель Азербайджана при Женевском отделении ООН и других международных организациях Галиб Исрафилов и другие официальные лица. В рамках визита спикер Сахиба Гафарова примет участие в 148-й Ассамблее Межпарламентского союза, третьей конференции Парламентской сети Движения неприсоединения и координационном заседании Парламентской ассамблеи Азии. На мероприятиях запланированы выступления председателя Милли Меджлиса, встречи с председателями парламентов и руководителями делегаций ряда стран. В состав делегации входят депутаты Эльнур Аллахвердиев, Солтан Мамедов, Севиль Микаилова, Кямран Байрамов, Амина Агазаде, Шахин Исмаилов, Сабина Хасаева, руководитель аппарата парламента Фарид Гаджиев и другие официальные лица", - говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!