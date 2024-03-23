Воевать с мирными людьми недопустимо - гражданка России о теракте в "Крокус Сити Холл"

БАКУ /Trend/ - Как можно воевать с мирными людьми? Это недопустимо.

Об этом в связи с терактом в «Крокус Сити холле» сказала в беседе с журналистами 23 марта бывшая бакинка, ныне гражданка РФ Александра Хитренко, приехавшая в Баку погостить, сообщает в субботу Trend.

Она пришла к зданию посольства России в Азербайджане, чтобы возложить цветы в память о погибших в ходе теракта в подмосковном Красногорске.

«За что там расстреляли людей? Там же погибли и пострадали дети. У меня есть сын, он тоже молодой и ведь он мог оказаться среди тех, кто пришел в «Крокус Сити холл» на концерт. Там могли быть и граждане Азербайджана. Все — мирные люди. Как же можно воевать с мирными людьми? Это недопустимо», — сказала Александра Хитренко, еле сдерживая слезы.

Отметим, что вчера неизвестные устроили стрельбу из автоматов в «Крокус Сити холле» перед началом концерта группы «Пикник».

Директор ФСБ Александр Бортников доложил Президенту РФ о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов.

По данным СК ФСБ, число погибших в теракте выросло до 93 человек.