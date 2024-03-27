Тайный план ЕС и США: закулисье встречи 5 апреля (Видеоинтервью)

БАКУ /Trend/ - На 5 апреля запланировано проведение встречи ЕС-Армения-США. Ничего хорошего региону эта односторонняя встреча не сулит. Данный формат направлен против Азербайджана и хрупкой стабильности на Южном Кавказе. Подобная деятельность ЕС и США носит явно предвзятый характер и основана на двойных стандартах.

Как сказал Trend в среду депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Джейхун Мамедов, США и ЕС, которые в течение 30 лет не предпринимали никаких реальных шагов для решения конфликта между Азербайджаном и Арменией, начали вмешиваться в процессы в регионе после того, как Азербайджан обеспечил свою территориальную целостность.

"Видимо, США и ЕС поставили перед собой цель вмешаться в наш регион, воспользовавшись процессами здесь с участием Армении в совершенно ином направлении", - сказал депутат.

Представляем вниманию читателей это интервью в видеоформате.

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