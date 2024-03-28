Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

В СГБ служат 7 сотрудников, удостоенных звания «Герой Отечественной войны» - Али Нагиев

Политика Материалы 28 марта 2024 22:35 (UTC +04:00)
В СГБ служат 7 сотрудников, удостоенных звания «Герой Отечественной войны» - Али Нагиев

Читайте Trend в

Асиф Мехман
Асиф Мехман
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Предметом гордости является то, что сегодня в Службе государственной безопасности служат 7 сотрудников, удостоенных звания "Герой Отечественной войны".

Как сообщает Trend, об этом сказал глава Службы государственной безопасности Азербайджана генерал-полковник Али Нагиев в ходе выступления на состоявшемся сегодня торжественном мероприятии по случаю 105-летия создания органов безопасности Азербайджана.

"Личный состав Службы государственной безопасности, как и других военных структур, тесно сплотившийся вокруг Верховного главнокомандующего, с большой верой и решимостью внес свой вклад в достижение победы в 44-дневной Отечественной войне и проведение локальных антитеррористических мероприятий", - сказал он.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости