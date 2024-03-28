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Задержание главарей сепаратистов в Карабахе - один из самых больших успехов СГБ в 2023 г. - Али Нагиев

Политика Материалы 28 марта 2024 22:42 (UTC +04:00)
Задержание главарей сепаратистов в Карабахе - один из самых больших успехов СГБ в 2023 г. - Али Нагиев

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Задержание главарей сепаратистского режима в Карабахе - один из самых больших успехов, достигнутых Службой государственной безопасности Азербайджана в 2023 году.

Как сообщает Trend, об этом сказал глава Службы государственной безопасности Азербайджана генерал-полковник Али Нагиев в ходе выступления на состоявшемся сегодня торжественном мероприятии по случаю 105-летия создания органов безопасности Азербайджана.

"Одним из самых больших успехов, достигнутых СГБ в 2023 году, является проделанная ею благодаря решительной политической воле Победоносного Верховного главнокомандующего работа по привлечению к уголовной ответственности главарей сепаратистско-криминального режима хунты в Карабахе и даче правовой оценки их кровавым преступлениям", - сказал он.

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