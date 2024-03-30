Обсуждены двусторонние отношения между Азербайджаном и Россией

БАКУ /Trend/ - Вчера в рамках рабочей поездки в Москву заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов встретился с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Михаилом Галузиным.

Как сообщили в субботу Trend в МИД Азербайджана, на встрече были обсуждены аспекты двусторонних отношений, состоялся обмен мнениями о текущем состоянии взаимовыгодного сотрудничества, а также о перспективных направлениях.

Стороны также рассмотрели вопросы взаимной деятельности в рамках региональных и международных площадок.

В рамках визита состоялись также встречи Э.Мамедова с представителями министерства иностранных дел России, отвечающими за вопросы международного права, а также отношения с Латиноамериканским регионом.

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