США продолжают политику по захвату гегемонии в мире - депутат

БАКУ /Trend/ - США продолжают политику захвата гегемонии в мире. Естественно, что помимо США в мире есть страны с большой экономической и военной мощью. Но США пытаются угрожать и этим странам размещением войск НАТО у их соседей. НАТО реализует интересы США и поэтому продолжает формировать свою военную мощь вокруг стран, определенных США.

Об этом сообщил в понедельник Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азер Бадамов.

Он отметил, что сегодня США ведут активную работу на границах стран, которых они считают своими конкурентами - Россия, Китай, Иран, Турция и ряд других стран.

Так, НАТО включило в свой состав соседей России - Прибалтийские страны, в том числе Финляндию. То есть по соседству с Россией была создана военная база НАТО. Попытки Украины стать членом НАТО превратили эту страну в поле битвы.

Сегодня США стараются максимально продлить войну в Украине. Поэтому позволяют процессу продолжаться, понемногу отправляя военную помощь Украине. Естественно, что по мере продолжения войны уменьшается как военная, так и экономическая мощь России. Это является одной из основных целей США в Украине. Попытка разместить войска НАТО в Грузии также закончилась потерей земель.

США пытаются оказать давление и на Китай посредством тайваньской проблемы. А для Турции, которая является членом НАТО, США создали проблему с F16. Так, они вывезли из Турции системы противовоздушной обороны на границе Сирии и Ирака. Турция подверглась санкциям за приобретение у России комплексов С-400 для организации обороны своих воздушных границ. И это не обошлось без влияния на экономику Турции.

США пытаются создать источник давления на Иран, Россию и Азербайджан, активно работая над планами по созданию военной базы в Армении. На встрече 5 апреля в Брюсселе между госсекретарем США Энтони Блинкеном, европейским комиссаром Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Армении Николом Пашиняном под названием "пакт о гарантиях безопасности" представителей США также хотят включить в состав миссии Европейского союза. Естественно, их конечной целью является создание военной базы США в Армении", - сказал депутат.

Он подчеркнул, что США проводят политику расширения своей военной мощи по всему миру.

"Поэтому их следующий план - оказать давление на соседние с Арменией государства, создав очаг напряженности на Южном Кавказе. Посредством стран, где США создали свои военные базы, они распространяют программы поддержки прав человека, демократии и свободы слова на соседние государства. Таким образом, они грозятся создать напряженность как внутри страны, так и за ее пределами, и лишить развивающиеся суверенные государства возможности достигать успехов. В связи с этим мы не ошибемся, если скажем, что встреча, намеченная на 5 апреля в Брюсселе, является составной частью гнусного плана Запада", - добавил депутат.

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