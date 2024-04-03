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Шахин Мустафаев встретился с послом КНР в Азербайджане

Политика Материалы 3 апреля 2024 13:59 (UTC +04:00)
Шахин Мустафаев встретился с послом КНР в Азербайджане

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ /Trend/ - 3 апреля заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев встретился с послом Китайской Народной Республики в Баку Го Минь в связи с окончанием срока ее дипломатической деятельности в Азербайджане.

Как сообщили в среду Trend в Кабмине Азербайджана, на встрече было выражено удовлетворение динамикой развития азербайджано-китайских отношений.

"Подчеркнуто наличие больших перспектив для дальнейшего расширения сотрудничества во взаимных инвестициях, в политической, торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической, сельскохозяйственной, гуманитарной и других сферах.

Заместитель премьер-министра Ш.Мустафаев поблагодарил посла Китая Го Минь за вклад в развитие двусторонних отношений и пожелал ей успехов в дальнейшей дипломатической деятельности", - говорится в сообщении ведомства.

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