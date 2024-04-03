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Президент Республики Конго почтил память великого лидера Гейдара Алиева

Политика Материалы 3 апреля 2024 17:13 (UTC +04:00)
Президент Республики Конго почтил память великого лидера Гейдара Алиева

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - 3 апреля находящийся с официальным визитом в нашей стране Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо на Аллее почетного захоронения почтил память общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле.

Как сообщает Trend, была также почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, возложены цветы на ее могилу.

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Президент Республики Конго почтил память великого лидера Гейдара Алиева
Президент Республики Конго почтил память великого лидера Гейдара Алиева
Президент Республики Конго почтил память великого лидера Гейдара Алиева
Президент Республики Конго почтил память великого лидера Гейдара Алиева
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