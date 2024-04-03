Президент Республики Конго почтил память великого лидера Гейдара Алиева

БАКУ /Trend/ - 3 апреля находящийся с официальным визитом в нашей стране Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо на Аллее почетного захоронения почтил память общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле.

Как сообщает Trend, была также почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, возложены цветы на ее могилу.

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