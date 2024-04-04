О чем говорит звонок Блинкена Президенту Азербайджана? (Видеоинтервью)

БАКУ /Trend/ - Звонок госсекретаря США Энтони Блинкена Президенту Ильхаму Алиеву и объяснение им ситуации - свидетельство того, что Азербайджан является главной силой на Южном Кавказе, и эту силу принимают все.

Как сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Джейхун Мамедов, этот звонок также прямой показатель авторитета главы азербайджанского государства.

"В то же время этот звонок носит своего рода отчетный характер. Госсекретарь США, принимая во внимание позицию Азербайджана, позвонив Президенту Азербайджана, информирует в связи со встречей США-ЕС-Армения. До этого Азербайджан неоднократно заявлял, что проведение этой встречи в таком формате нецелесообразно", - сказал Мамедов.

Представляем вниманию читателей это видеоинтервью.

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