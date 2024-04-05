Президент Северного Кипра выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за создание межпарламентской рабочей группы

БАКУ /Trend/ - Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар разместил в официальном аккаунте социальной сети X публикацию по случаю создания в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана рабочей группы по межпарламентским связям между Азербайджаном и Турецкой Республикой Северного Кипра.

Как сообщает в пятницу Trend, в публикации, по случаю создания рабочей группы по межпарламентским связям между Азербайджаном и Турецкой Республикой Северного Кипра Президент Эрсин Татар выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву.

"Тюркский мир - это наша семья и мы должны укреплять наши связи с ним", - в частности говорится в публикации Э.Татара.

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