Некоторые силы на Западе хотят превратить Южный Кавказ в зону боевых действий - депутат

БАКУ /Trend/ - Некоторые силы на Западе хотят превратить Южный Кавказ в зону боевых действий, и Армения используется как инструмент для реализации этого кровавого плана.

Об этом сказал Trend в субботу депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Вугар Искендеров.

По его словам, сегодня Запад в лице США и ЕС перешел в действие, вооружая Армению, снабжая ее финансами.

"Данный план также включает в себя размещение американских солдат в Армении под видом какой-то "миссии". Этой же цели служит встреча США-ЕС-Армения, состоявшаяся 5 апреля в Брюсселе", - сказал Искендеров.

По словам депутата, Азербайджан заявил, что эти шаги представляют угрозу для региона, изложив свою решительную позицию. "Именно в результате этого официальные лица США и ЕС перед встречей позвонили Президенту Ильхаму Алиеву с объяснениями. Тем не менее Азербайджан остался на той позиции, что эта встреча послужит созданию напряженности на Южном Кавказе. США и ЕС пытались заверить, что мероприятия касательно Армении не направлены против Азербайджана, но есть серьезные основания сомневаться в этом. В частности, то, что армянская сторона после встречи совершила военные провокации на условной границе, доказывает, что обеспокоенность Азербайджана обоснованна", - сказал В.Искендеров.

Депутат добавил, что руководство Армении должно задуматься над своими действиями. "Сила, военная мощь Азербайджана очевидны. С другой стороны, Армения должна помнить, что нужна Западу только как инструмент", - сказал он.

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