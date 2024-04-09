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Кыргызстан построит среднюю школу в Агдаме

Политика Материалы 9 апреля 2024 13:07 (UTC +04:00)
Кыргызстан построит среднюю школу в Агдаме

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Кыргызстан построит среднюю школу в селе Хыдырлы Агдамского района.

Как сообщили во вторник Trend в МИД Азербайджана, об этом было заявлено на встрече министра иностранных дел Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбеком Кулубаевым.

Было подчеркнуто, что поддержка Кыргызстана мирного и созидательного процесса заслуживает похвалы, а также что средняя школа, которая будет построена в селе Хыдырлы Агдамского района по инициативе Кыргызской Республики, является ярким примером этой поддержки.

"Жээнбек Кулубаев отметил, что динамика развития отношений между Азербайджаном и Кыргызстаном вызывает удовлетворение, важную роль в дальнейшем развитии сотрудничества играют взаимные визиты", - говорится в сообщении ведомства.

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