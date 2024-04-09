Сейран Оганян и Левон Кочарян не допущены к закрытому заседанию по делимитации в парламенте Армении

БАКУ /Trend/ - Экс-министр обороны Армении, глава оппозиционной парламентской фракции "Айастан" Сейран Оганян и еще девять депутатов парламента Армении не допущены к сегодняшнему закрытому заседанию по вопросам делимитации и демаркации границ с Азербайджаном, в котором участвуют глава МИД и вице-премьер Армении.

Как сообщает во вторник Trend, информацию об этом распространили армянские СМИ.

Помимо Оганяна, к закрытому заседанию не были допущены сын экс-президента Армении Роберта Кочаряна Левон Кочарян и еще 6 депутатов из фракции "Айастан", а также один парламентарий из правящей фракции.

Перед началом заседания спикер Ален Симонян заявил, что у некоторых парламентариев нет разрешения на доступ к конфиденциальной информации.

Также перед заседанием у всех участников забрали мобильные телефоны.

Напомним, что 7 марта на условной границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и заместителя премьер-министра Республики Армения Мгера Григоряна состоялось седьмое заседание Государственной комиссии по делимитации Государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по делимитации Государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.

Стороны провели обмен мнениями по вопросам делимитации и приступили к согласованию проекта Положения о совместной деятельности Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой, а также обсудили проекты соответствующих инструкций по порядку проведения делимитационных работ.

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