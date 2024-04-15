Армения не пыталась вступить в переговоры с Азербайджаном - замминистра

БАКУ /Trend/ - Армения не пыталась вступить в переговоры с Азербайджаном.

Как передает в понедельник Trend, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов в ходе слушаний по предварительным возражениям, которые он озвучил в ходе слушаний возражений Азербайджана по делу о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

"Армения пытается избежать своего обязательства попытаться урегулировать вопросы с Азербайджаном путем переговоров, прежде чем ссылаться на юрисдикцию суда", - сказал он.

Он добавил, что Армения подвергла население и культуру Азербайджана этнической чистке на ранее оккупированных землях.

"Территории Азербайджана были незаконно захвачены с 1991 по 1994 год и оставались под оккупацией в течение 30 лет. Это стало следствием расистской и националистической идеологии, которая предполагает объединение в рамках моноэтнического государства Армения", - сказал Мамедов.

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