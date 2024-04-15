Ведется подготовка к возобновлению деятельности посольства Азербайджана в Тегеране - МИД Ирана

БАКУ /Trend/ - Ведется подготовка к возобновлению деятельности посольства Азербайджана в Тегеране.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Тегеране пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Насер Канани.

По его словам, были предприняты предварительные позитивные шаги для возобновления дипломатической деятельности Азербайджана в Тегеране, проведены позитивные переговоры на уровне министров иностранных дел.

Официальный представитель МИД Ирана отметил, что некоторое время назад дипломатическая делегация Азербайджана прибыла в Тегеран для проведения предварительной подготовки.

"Между Ираном и Азербайджаном сложилось единодушное мнение о том, что политическое сотрудничество между двумя странами должно развиваться наряду с экономикой и другими сферами", - подчеркнул он.

Напомним, что 27 января прошлого года около в 08:30 утра мужчина, вооруженный автоматическим оружием и многочисленными обоймами, совершил террористическую атаку на посольство Азербайджана в Иране. При предотвращении нападения погиб начальник службы охраны посольства Орхан Аскеров, еще два человека получили ранения. Сотруднику службы охраны посольства Васифу Тагиеву, бросившемуся на террориста без оружия, удалось обезоружить его. После инцидента сотрудники посольства Азербайджана в Иране и члены их семей, по поручению главы государства, были эвакуированы на родину. Всего были эвакуированы 53 человека.

Отметим, что вероломная атака на азербайджанское посольство была решительно осуждена и признана неприемлемой официальными лицами международных организаций и различных стран мира (министрами иностранных дел, послами, представителями МИД), а также политиками и журналистами. В своих заявлениях, обращениях и публикациях они выразили требование о всестороннем расследовании теракта и наказании виновных.

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