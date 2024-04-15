Обсуждены двусторонние связи между Азербайджаном и Оманом (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 15 апреля 2024 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Республику Узбекистан провел встречу с министром иностранных дел Султаната Оман Бадром бен Хамадом аль-Бусаиди.

Как сообщили в понедельник Trend в МИД Азербайджана, в ходе встречи были обсуждены текущий уровень двусторонних отношений между Азербайджаном и Оманом, перспективы развития сотрудничества в таких сферах, как экономика, торговля, энергетика, туризм, управление водными ресурсами, здравоохранение и другие.

"Было отмечено, что продолжение политических консультаций между двумя странами и осуществление взаимных визитов на высоком уровне имеет важное значение для дальнейшего развития отношений, и подчеркнуто, что решение об учреждении нашего посольства в Омане придаст дополнительный импульс отношениям. Было выражено удовлетворение успешными отношениями сотрудничества между Азербайджаном и Оманом в рамках международных организаций, в частности Организации исламского сотрудничества, Движения неприсоединения и ООН. Подчеркнуто, что Азербайджан в этом году примет 29-ю сессию Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), в рамках которой появится дополнительная возможность для сотрудничества между нашей страной и Оманом. На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам", - говорится в сообщении ведомства.

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