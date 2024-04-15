Азербайджан вернул Армении всех задержанных, за исключением совершивших тяжкие преступления - Эльнур Мамедов

БАКУ /Trend/ - Армянские военнослужащие и большинство других лиц, задержанных во время Второй Карабахской войны и после нее, были возвращены Армении.

Как передает в понедельник Trend, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов в ходе слушаний по предварительным возражениям, которые он озвучил в ходе слушаний возражений Азербайджана по делу о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

По его словам, Азербайджан никаким образом не принимает предполагаемые нарушения международного гуманитарного права и других международных норм прав человека.

"Те, кого не вернули, были осуждены за тяжкие преступления. В настоящее время продолжаются судебные разбирательства по военным преступлениям, терроризму или сепаратизму. Иными словами, они продолжают оставаться под арестом и это не имеет ничего общего с расовой дискриминацией", - добавил Э.Мамедов.

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