В Баку проходит церемония прощания с Хады Раджабли

БАКУ /Trend/ - В Баку проходит церемония прощания с бывшим депутатом парламента Азербайджана Хады Раджабли.

Как сообщает в среду Trend, церемония прощания проходит в мечети Тезепир.

В церемонии принимают участие родственники покойного, представители общественности и СМИ.

Отметим, что экс-депутат, бывший председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) по труду и социальной политике Хады Раджабли скончался сегодня утром от сердечного приступа.

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