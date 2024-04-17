В Баку проходит церемония прощания с Хады Раджабли

БАКУ /Trend/ - В Баку проходит церемония прощания с бывшим депутатом парламента Азербайджана Хады Раджабли.
Как сообщает в среду Trend, церемония прощания проходит в мечети Тезепир.
В церемонии принимают участие родственники покойного, представители общественности и СМИ.
Отметим, что экс-депутат, бывший председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) по труду и социальной политике Хады Раджабли скончался сегодня утром от сердечного приступа.
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