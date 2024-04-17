Изменения климата по-разному влияют на мужчин и женщин - Хиджран Гусейнова

БАКУ /Trend/ - Изменения климата по-разному влияют на мужчин и женщин.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявила председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова на слушании комитетов по вопросам семьи, женщин и детей, здравоохранения и природных ресурсов, энергетики и экологии на тему "Правовые аспекты модели здоровой семьи на плоскости "зеленого" мира" в парламенте Азербайджана.

"Среди них можно отметить проблемы здоровья, особенно репродуктивного здоровья, продовольственной и пищевой безопасности, защиты окружающей среды, социально-экономических вопросов, заселения и другие проблемы", - сказала она.

По ее словам, уже на уровне международного сообщества признается, что решение проблемы изменения климата невозможно без учета социальных аспектов этого процесса, без оценки его воздействия на различные группы людей, без равного участия женщин и мужчин в целом.

"Еще раз хочу отметить, что в Азербайджане как основной компонент экологической цивилизации поощряется "зеленая" трудовая деятельность, "зеленое" мышление и "зеленый" образ жизни. Признание важности экологических проблем и поддержка общественных инициатив определяют перспективы "зеленого" развития.

Какие задачи стоят перед нами? Как мы воспринимаем реалии, вызванные экологическими проблемами? Наши граждане должны изучать это не только в учебных заведениях, но и просвещаться в более широком смысле.

В каждой семье необходимо экономно использовать воду, газ, электричество. Мы должны защищать окружающую среду. Мы также должны учить этому наших детей. Все это приведет к формированию бытовой и экологической культуры. Это значит, что люди должны более бережно относиться к экологическим проблемам, жить в гармонии с природой", - добавила Х.Гусейнова.

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