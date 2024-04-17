Делегация Новой Каледонии посетила офис Молодёжной организации Движения неприсоединения в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Делегация Конгресса Новой Каледонии посетила офис Молодежной организации Движения неприсоединения в Баку.

Как сообщает Trend, сначала делегации была предоставлена подробная информация об основных направлениях деятельности организации, реализуемых проектах, а также о поставленных целях.

Было отмечено, что состоявшийся в октябре 2019 года в Баку XVIII саммит глав государств и правительств стран-участниц Движения неприсоединения поддержал инициативу проведения первого Молодежного саммита Движения 24-25 октября 2019 года как отдельного мероприятия, а также было положительно встречено предложение о создании Молодежной сети движения.

Эта организация была создана на основе Молодежной сети Движения неприсоединения, созданной по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева в рамках Молодежного саммита.

В рамках Шушинской сессии саммита были утверждены Положение, логотип и флаг Молодежной организации Движения неприсоединения, постоянный секретариат которой будет располагаться в Баку.

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