Депутаты Милли Меджлиса приступили к обсуждению 14 вопросов

БАКУ /Trend/ - Сегодня проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, повестка дня заседания включает в себя 14 нижеприведенных вопросов:

1. Отчет о деятельности Счетной палаты Азербайджанской Республики в 2023 году;

2. Законопроект о внесении изменений в "Положение о службе в государственных налоговых органах", утвержденное законом Азербайджанской Республики от 12 июня 2001 года номер 141-IIQ (третье чтение);

3. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О трудовых пенсиях" (третье чтение);

4. Законопроект о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках (третье чтение);

5. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "О социальном страховании", "О таможенном тарифе" и "О рекламе" (третье чтение);

6. Законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики и закон Азербайджанской Республики "Об ипотеке" (третье чтение);

7. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О медиа" (третье чтение);

8. Законопроект о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "Об утверждении устава внутренней службы Вооруженных сил Азербайджанской Республики", "Об охране памятников истории и культуры", "О выдаче (экстрадиции) лиц, совершивших преступление" и "О культуре" (второе чтение);

9. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О социальном страховании" и Налоговый кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение);

10. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об образовании" (второе чтение);

11. Законопроект о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "Об увековечивании имени шехида и льготах семьям шехидов", "О статусе и социальной защите граждан, принимавших участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и пострадавших в результате этой аварии", "О ветеранах", "О статусе беженцев и вынужденных переселенцев", "О социальной защите детей, потерявших родителей и лишившихся родительской опеки", "О профессиональном обучении" и "О правах лиц с инвалидностью" (второе чтение);

12. Законопроект о внесении изменений в некоторые законы Азербайджанской Республики в связи с реализацией закона от 14 июля 2023 года номер 979-VIQD "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О лекарственных средствах"" (второе чтение);

13. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О службе в органах юстиции" (первое чтение);

14. Законопроект "О создании искусственных земельных участков в принадлежащем Азербайджанской Республике секторе Каспийского моря (озера)" (первое чтение).

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