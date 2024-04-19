Милли Меджлис принял отчет Счетной палаты Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Отчет Счетной палаты о деятельности в 2023 году был обсужден на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, отчет представил председатель Счетной палаты Азербайджана Вугар Гюльмамедов.

Отчет состоит из разделов общей информации, состояния выполнения стратегического плана, направлений деятельности и организации деятельности, а также информации о предстоящих задачах в текущем году.

В 2023 году коллегией Счетной палаты было принято решение о проведении 41 аудиторской и 4 аналитической деятельности. Все мероприятия были завершены и доведены до сведения Милли Меджлиса, за исключением одной аналитической деятельности, результаты которой были оформлены к 2024 году.

Основными сферами контроля Счетной палаты в 2023 году стали социальные пособия и пенсии, выплачиваемые населению, расходы на медицинское страхование, государственная поддержка фермеров, строительство и ремонт социальных объектов, отдельные направления правоохранительной деятельности, государственные закупки, состояние формирования государственных пошлин и налогов.

Общая сумма недостачи в управлении государственными финансами по аудиторской и аналитической деятельности определена в 1 миллиард 971,9 миллиона манатов.

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