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Азербайджан и Армения договорились продолжить процесс делимитации по вопросам анклавов и эксклавов

Политика Материалы 19 апреля 2024 17:27 (UTC +04:00)
Азербайджан и Армения договорились продолжить процесс делимитации по вопросам анклавов и эксклавов

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Армения договорились продолжить процесс делимитации по вопросам анклавов и эксклавов.

Как передает Trend, соответствующая договоренность была достигнута в ходе восьмой встречи Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой

"Договорились, после утверждения Сторонами Положения, согласовать очередность и продолжить процесс делимитации всех остальных участков границы, в том числе по вопросам анклавов и эксклавов", - говорится в заявлении.

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