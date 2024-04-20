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Министр обороны Азербайджана поручил оказать необходимую техническую поддержку выходящим из Карабаха миротворцам

Политика Материалы 20 апреля 2024 13:52 (UTC +04:00)
Министр обороны Азербайджана поручил оказать необходимую техническую поддержку выходящим из Карабаха миротворцам

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов поручил оказать необходимую техническую поддержку выходящим из Карабаха миротворцам.

Как сообщает в субботу Trend, об этом министр сказал на служебном совещании 20 апреля в штабе Сухопутных войск.

Закир Гасанов дал соответствующие указания по оказанию необходимой технической поддержки в перевозке личного состава, боеприпасов и боевой техники временно дислоцированного в Карабахском регионе Азербайджана российского миротворческого контингента, который в настоящее время покидает территорию страны.

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