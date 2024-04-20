Азербайджан шаг за шагом достигает всех своих целей - турецкий генерал

БАКУ /Trend/ - Возвращение без единого выстрела под контроль Азербайджана ранее оккупированных Арменией четырех сел Газахского района - историческое событие.

Об этом в субботу сказал Trend бывший военный атташе Турции в Азербайджане генерал запаса Юджель Карауз.

"Вчера был исторический день для Азербайджана. После победы в 44-дневной войне мы стали свидетелями того, как Азербайджан продвигался во всех областях и шаг за шагом достигал своих целей", - сказал Ю.Карауз.

Он отметил, что в славную историю Азербайджана вписана еще одна победа.

"Это должно быть высоко оценено как странами региона, так и Западом. Я надеюсь, что в ближайшее время будут завершены процессы делимитации и демаркации", - добавил Ю.Карауз.

Напомним, что 19 апреля 2024 года на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и вице-премьер-министра Республики Армения Мгера Григоряна состоялась восьмая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.

На начальном этапе процесса делимитации Стороны предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (РА) – Баганыс Айрым (АР), Воскепар (РА) – Ашагы Аскипара (АР), Киранц (РА) – Хейрымлы (АР) и Беркабер (РА) – Гызылгаджилы (АР) с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!