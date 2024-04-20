МИД Германии распространил заявление о договоренности между Азербайджаном и Арменией

БАКУ /Trend/ - Германия готова оказать всю возможную поддержку на пути к прочному миру между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в публикации на странице министерства иностранных дел Германии в соцсети Х.

"Достижение Азербайджаном и Арменией договоренности о демаркации границы на основе Алма-Атинской декларации 1991 года устраняет серьезное препятствие на пути к мирному соглашению. Германия готова оказать всю возможную поддержку, чтобы поддержать путь к устойчивому миру", - говорится в публикации.

Напомним, что 19 апреля 2024 года на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и вице-премьер-министра Республики Армения Мгера Григоряна состоялась восьмая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.

На начальном этапе процесса делимитации Стороны предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (РА) – Баганыс Айрым (АР), Воскепар (РА) – Ашагы Аскипара (АР), Киранц (РА) – Хейрымлы (АР) и Беркабер (РА) – Гызылгаджилы (АР) с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада.

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