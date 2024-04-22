У России и Азербайджана есть желание развивать отношения - Дмитрий Песков

БАКУ /Trend/ - У России и Азербайджана есть возможности для расширения торгово-экономического потенциала.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Комментируя предстоящие сегодня в Москве переговоры между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом России Владимиром Путиным, Песков отметил, что Азербайджан — друг и партнер РФ, у обеих стран есть большой потенциал для развития сотрудничества и желание развивать отношения.

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