Президент Ильхам Алиев: Мы очень довольны тем, как развиваются наши связи с Россией

МОСКВА /Trend/ - Азербайджан очень доволен тем, как развиваются связи с Россией.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в Москве с Президентом России Владимиром Путиным один на один.

"Мы очень довольны тем, как развиваются наши связи. Уже более двух лет мы работаем в рамках Декларации о союзническом взаимодействии, которую мы подписали здесь, в Кремле, в феврале 2022 года и которая является главным политическим документом, который предопределяет поступательное развитие наших отношений в будущем", - сказал Президент Ильхам Алиев.