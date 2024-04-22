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Президент Ильхам Алиев: Фактор Гейдара Алиева всегда играл и будет играть важную роль в межгосударственных отношениях России и Азербайджана

Политика Материалы 22 апреля 2024 22:02 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Фактор Гейдара Алиева всегда играл и будет играть важную роль в межгосударственных отношениях России и Азербайджана

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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МОСКВА /Trend/ - Фактор Гейдара Алиева всегда играл и будет играть важную роль в межгосударственных отношениях России и Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной с Президентом России Владимиром Путиным встрече в Москве с ветеранами и работниками железнодорожной отрасли по случаю 50-летнего юбилея Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

Глава Азербайджанского государства также поблагодарил БАМовцев за увековечение памяти Гейдара Алиева, напомнив, что его именем назван вокзал в поселке Ангоя. «БАМовцы хорошо знают, он прошел практически пешком большой путь, на поезде, на вертолете, в тяжелых условиях от Братска до Владивостока и Находки и на протяжении десяти дней делил радости и горести с БАМовцами», - добавил Президент Ильхам Алиев.

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