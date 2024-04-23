Эльнур Мамедов довел до внимания судей Международного Суда, что идеи Нжде живы на официальном уровне в Армении

БАКУ /Trend/ - Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов на слушаниях в Международном суде (МС) по делу "Азербайджан против Армении", проведенных на основе предварительных возражений Армении, рассказал о роли Гарегина Нжде и его расистской идеологии в этнических чистках против азербайджанцев.

Как сообщает во вторник Trend, Эльнур Мамедов довел до сведения судей МС, что в годы оккупации Арменией управляла партия, провозгласившая себя идеологическим преемником Нжде, о том, что его идеи и сегодня живы на официальном уровне, а также перенимаются различными армянскими фашистскими группами.

Эльнур Мамедов упомянул, что идеи Нжде также поощряют оккупацию. Он также довел до сведения суда несколько цитат из идеологии "Цегакрона".

"Современная Армения охватывает только 1/19 часть нашей (армянской) исторической родины... я "Цегакрон", и я должен победить врага своей расы, турок", - привел Мамедов одну из цитат.

Эльнур Мамедов добавил, что Нжде и сегодня остается в Армении национальным героем.

Он подчеркнул, что один из памятников в его честь, был открыт президентом Армении в 2016 году.

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