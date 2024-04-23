Президент Ильхам Алиев: Армения блокирует возможность установления дорожного сообщения с Нахчыванской Автономной Республикой

БАКУ /Trend/ - Что касается Зангезурского коридора, как вы отметили, этот вопрос четко отражен в трехстороннем Заявлении, подписанном 10 ноября 2020 года. Да, слова «Зангезурский коридор» там не упоминаются. Однако там написано, что между восточной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой должно быть транспортное сообщение, контроль за которым должны обеспечивать пограничные силы России. Это заявление было подписано Президентом Путиным, премьер-министром Пашиняном и мной. И вот уже более трех лет Армения фактически нарушает это положение.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 23 апреля в выступлении на международном форуме на тему «СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана», организованном в Университете АДА.

«А теперь они хотят, так сказать, избавиться от этого положения. Но это невозможно. Они блокируют возможность установления дорожного сообщения с Нахчыванской Автономной Республикой. Такое поведение, конечно же, очень разочаровывает», - отметил Президент Ильхам Алиев.