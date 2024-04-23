Президент Ильхам Алиев: В настоящее время нефть и газ составляют менее половины нашего валового внутреннего продукта

БАКУ /Trend/ - Мы диверсифицируем нашу экономику. В настоящее время нефть и газ составляют менее половины нашего валового внутреннего продукта.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 23 апреля в выступлении на международном форуме на тему «СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана», организованном в Университете АДА.

«Однако около 95 процентов нашего экспорта связано с нефтью и газом. В настоящее время одна из наших главных задач – диверсифицировать экспорт», - отметил глава государства.