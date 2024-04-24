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Египет приветствует договоренность между Азербайджаном и Арменией

Политика Материалы 24 апреля 2024 13:26 (UTC +04:00)
Египет приветствует договоренность между Азербайджаном и Арменией

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Египет приветствует договоренность о возвращении Арменией четырех сел Газахского района Азербайджану и делимитации границ, достигнутую между двумя странами.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в официальном заявлении министерства иностранных дел Египта.

Министерство высоко оценило это важное событие и призвало обе стороны предпринять новые шаги, которые укрепят доверие к достижению мирного соглашения.

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