Египет приветствует договоренность между Азербайджаном и Арменией

БАКУ /Trend/ - Египет приветствует договоренность о возвращении Арменией четырех сел Газахского района Азербайджану и делимитации границ, достигнутую между двумя странами.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в официальном заявлении министерства иностранных дел Египта.

Министерство высоко оценило это важное событие и призвало обе стороны предпринять новые шаги, которые укрепят доверие к достижению мирного соглашения.

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