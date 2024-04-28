Пашинян и Блинкен обсудили армяно-азербайджанское урегулирование

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщила пресс-служба правительства Армении, передает Trend.

Согласно информации, в ходе разговора стороны обсудили двустороннюю повестку и армяно-азербайджанское урегулирование.

"Собеседники обсудили вопросы, касающиеся повестки двусторонних отношений Армения - США, встречи, состоявшейся 5 апреля в Брюсселе, а также армяно-азербайджанского мирного процесса. Никол Пашинян выразил удовлетворение активизацией двусторонних отношений. Премьер-министр также подчеркнул важность реализации договоренностей, достигнутых в Брюсселе 5 апреля, отметив, что эти договоренности были выражены в пресс-релизе по итогам встречи, и встреча не имела какой-либо секретной повестки", - говорится в сообщении.

Сообщается, в разговоре Пашинян "позитивно отозвался о процессе демаркации армяно-азербайджанской государственной границы.