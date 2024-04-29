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Высокопоставленный представитель Еврокомиссии посетит с визитом Южный Кавказ

Политика Материалы 29 апреля 2024 19:27 (UTC +04:00)
Высокопоставленный представитель Еврокомиссии посетит с визитом Южный Кавказ

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Рена Абдурахманова
Рена Абдурахманова
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БАКУ /Trend/ - Генеральный директор Европейской комиссии по политике соседства и переговорам о расширении Герт Ян Купман будет находиться с визитом в регионе Южного Кавказа с 30 апреля по 4 мая.

Как передает Trend, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на представительство Европейского союза в стране.

Согласно информации, Купман посетит регион для обсуждения вопросов двустороннего и регионального сотрудничества, а также продвижения новых инициатив

Визит официального представителя ЕС в Азербайджан запланирован на 3-4 мая.

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