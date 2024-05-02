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Азербайджан и Австралия провели политические консультации (ФОТО)

Политика Материалы 2 мая 2024 01:38 (UTC +04:00)
Азербайджан и Австралия провели политические консультации (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - 1 мая в Баку прошел первый раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Австралийским Союзом.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Делегацию Азербайджанской Республики возглавил заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов, а делегацию Австралийского Союза - заместитель секретаря Европейской группы министерства иностранных дел и торговли Род Брейзер.

В ходе политических консультаций состоялись обсуждения текущего состояния отношений между двумя странами, расширения сотрудничества и перспектив развития в политической, экономической, гуманитарной и других сферах.

Заместитель министра Эльнур Мамедов подробно проинформировал Рода Брейзера о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, а также процессе разминирования.

На встрече также обсуждались перспективы сотрудничества двух стран в рамках международных организаций.

Азербайджан и Австралия провели политические консультации (ФОТО)
Азербайджан и Австралия провели политические консультации (ФОТО)
Азербайджан и Австралия провели политические консультации (ФОТО)
Азербайджан и Австралия провели политические консультации (ФОТО)
Азербайджан и Австралия провели политические консультации (ФОТО)
Азербайджан и Австралия провели политические консультации (ФОТО)
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