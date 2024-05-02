Состоялось первое заседание политических консультаций между Азербайджаном и Австралией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Вчера в Баку состоялось первое заседание политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Австралийского Союза.

Как сообщили в четверг Trend в МИД Азербайджана, в ходе консультаций делегацию Азербайджанской Республики возглавил заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов, а делегацию Австралийского Союза - заместитель министра развития, многосторонней и европейской группы министерства иностранных дел и торговли Род Бразье.

"В ходе политических консультаций были обсуждены текущее состояние отношений между двумя странами, перспективы расширения и развития сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной и других сферах.

Эльнур Мамедов подробно проинформировал австралийскую сторону о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, о восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, а также о процессе разминирования.

Было подчеркнуто, что 29-я сессия Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Азербайджане в текущем году, создает благоприятные возможности для сотрудничества.

На встрече также обсуждались перспективы сотрудничества между двумя странами в рамках международных организаций", - говорится в сообщении ведомства.

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