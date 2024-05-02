Армения осознала, что ничего не добьется, привлекая к переговорам третьи стороны - Азер Байрамов (Видеоинтервью)

БАКУ /Trend/ - Армения осознала, что ничего не добьется, привлекая к переговорам третьи стороны.

Об этом в четверг сказал Trend военный эксперт Азер Байрамов.

Он отметил, что за прошедшие годы государства и организации-посредники преследовали в этом процессе свои цели.

"Были государства, чьи намерения мы наблюдали в течение 30 лет, которые пытались подключиться к процессу делимитации и демаркации границ между Азербайджаном и Арменией. В настоящее время на границе установлено около 40 пограничных столбов. Эти работы могут быть выполнены и быстрее, однако основным препятствием является разминирование данных территорий", - сказал Байрамов.

Он подчеркнул, что когда в переговорах участвовали третьи стороны, наблюдалось замедление процессов и не было достигнуто никаких конкретных результатов.

"Армянская сторона уже осознает, что, подключив к переговорам третью сторону, ничего не добьется. Участие третьей стороны в переговорах было инициативой Армении", - добавил военный эксперт.

Представляем вниманию читателей полное видеоинтервью.

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