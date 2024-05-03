Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Военнослужащие армии Азербайджана примут участие в международных учениях "Anatolian Phoenix - 2024"

Политика Материалы 3 мая 2024 15:36 (UTC +04:00)
Военнослужащие армии Азербайджана примут участие в международных учениях "Anatolian Phoenix - 2024"

Читайте Trend в

Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Военнослужащие армии Азербайджана, которые примут участие в международных поисково-спасательных учениях "Anatolian Phoenix-2024", отправились в город Конья (Турция).

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Азербайджан на учениях с участием военнослужащих различных стран будут представлять военнослужащие Военно-воздушных и Военно-морских сил.

В военных учениях, которые продлятся до 17 мая, также будут задействованы два штурмовика Су-25 ВВС Азербайджана.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости