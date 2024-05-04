Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Создана прокуратура города Ханкенди - Распоряжение

Политика Материалы 4 мая 2024 14:14 (UTC +04:00)
Создана прокуратура города Ханкенди - Распоряжение

Читайте Trend в

Асиф Мехман
Асиф Мехман
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании прокуратуры города Ханкенди.

Как сообщает в субботу Trend, согласно распоряжению, Кабинет министров Азербайджанской Республики в связи с созданием прокуратуры города Ханкенди должен принять необходимые меры для решения вопросов обеспечения этой структуры зданием, оборудованием, связью, транспортными средствами и другими материально-техническими средствами, а также решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости