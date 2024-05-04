Создана прокуратура города Ханкенди - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании прокуратуры города Ханкенди.

Как сообщает в субботу Trend, согласно распоряжению, Кабинет министров Азербайджанской Республики в связи с созданием прокуратуры города Ханкенди должен принять необходимые меры для решения вопросов обеспечения этой структуры зданием, оборудованием, связью, транспортными средствами и другими материально-техническими средствами, а также решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.