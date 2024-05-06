Утверждено соглашение об экономическом сотрудничестве между Азербайджаном и Албанией - Указ

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ "Об утверждении Соглашения об экономическом сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Советом министров Республики Албания".

Как сообщает в понедельник Trend, согласно указу, утверждено "Соглашение об экономическом сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Советом министров Республики Албания", подписанное 1 марта 2024 года в городе Баку.

После вступления соглашения в силу министерство экономики Азербайджанской Республики должно обеспечить реализацию его положений.

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики должно направить в Совет министров Республики Албания уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.