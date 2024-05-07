Алматинская встреча позволит Азербайджану и Армении сделать шаг вперед в мирном процессе - комментарий

БАКУ /Trend/ - На встрече министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и главы МИД Армении Арарата Мирзояна 10 мая в казахстанском городе Алматы планируется обсуждение текста мирного соглашения и отдельных пунктов документа. Эта встреча позволит сделать шаг вперед в мирном процессе между двумя странами.

Об этом Trend сказала депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Севиндж Гусейнова.

Она отметила, что итоги прошедшей 19 апреля встречи Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой говорят о реальности проведения прямых переговоров между двумя странами, укрепления мира и стабильности в регионе Южного Кавказа и указывают на более эффективный мирный процесс.

"На основании геодезических измерений в рамках работ по уточнению координат на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения по состоянию на 6 мая 2024 года установлено 40 пограничных столбов. Это еще раз показывает, что переговоры без посредников более реалистичны и эффективны. За последние 30 лет мы не видели реальной работы посредников, а наоборот, переговоры зашли в тупик, но недавние процессы показывают, что прямые переговоры могут дать реальные результаты. Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что мирный договор между Арменией и Азербайджаном может быть подписан до ноября, также показывает, что прямые переговоры более эффективны", - сказала депутат.

Как сказал Trend политолог Ильяс Гусейнов, встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Казахстане является важной инициативой по достижению мира, безопасности и стабильности на Южном Кавказе.

Он отметил, что Казахстан очень хочет, чтобы на Южном Кавказе была стабильность и расширялись возможности в сфере транспорта и транспортировки энергоносителей, чтобы такие проекты, как Средний коридор, Зангезурский коридор были более устойчивыми и был достигнут серьезный прогресс во благо региона. "Именно по этой причине Президент Казахстана выдвинул данное значимое предложение, и встреча состоится уже 10 мая. Будут обсуждаться вопросы безопасности границ, делимитации и демаркации границ, а также текст мирного договора, входящие в основную политическую повестку дня встречи, и важный вопрос заключается в том, что стороны встречаются без посредников. В связи с этим можно надеяться и на результаты встречи", - сказал Гусейнов.

Он добавил, что в то же время необходимо добиться устойчивости этих результатов, их дальнейшего углубления. "Мы не должны забывать и о тех, кто хочет перечеркнуть достигнутые результаты. Потому что, несомненно, они ведут борьбу за Южный Кавказ, что также является составной частью глобальной борьбы", – сказал Гусейнов.

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