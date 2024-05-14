Кто накаляет обстановку на Южном Кавказе?

БАКУ /Trend/ - В настоящее время ситуация в двух странах Южного Кавказа - Грузии и Армении, снова накаляется. В Грузии прокатилась волна массовых протестов со стороны несогласных с принятием парламентом законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", предусматривающего регистрацию в реестре НПО и медиа-органов, у которых более 20% годового бюджета формируется за счет иностранных доноров. В то время как власти представляют этот закон как "защиту демократии от любого иностранного вмешательства", оппозиция заявляет, говоря об этом законопроекте, что "в Грузии нет необходимости в российском законе, выбор грузинского народа - это Европа".

ФОТО 1. Из слоганов, используемых протестующими в Грузии: "Вы не с тем поколением связались", "Мы выбираем свободу", "Вернуться в СССР - НИКОГДА"

С другой стороны, оказывающий информационную поддержку протестам Запад, а именно США, Великобритания и Европейский союз, так же представляют этот закон как средство увеличения возможностей влияния России на Грузию. Например, в заявлении ЕС говорится: "Это очень тревожное событие, и окончательное принятие этого закона негативно скажется на прогрессе Грузии на пути в ЕС. Этот закон не соответствует основным нормам и ценностям ЕС". Парадоксальность ситуации заключается в том, что первый такой закон был принят в США в 1938 году и действует до сих пор под названием "Акт о регистрации иностранных агентов" (закон FARA).

Интересно, что хотя закон был принят в России в 2011 году, спустя 73 года после США, западные СМИ представляют его как "российский закон", и протестующие, похоже, подпитываются этой идеей. Следует также отметить, что Грузия входит в число стран, где есть большое число НПО, структур, финансируемых из-за рубежа. Так, в Грузии действует около 25 000 НПО, и большая их часть финансируется Западом.

Как сообщает Trend, в Армении волна протеста тех, кто не соглашается с возвращением Азербайджану 4 сел, что является неотъемлемой частью процесса демаркации границ с Азербайджаном, 9 мая дошла до Еревана, и возглавлявший протесты архиепископ Баграт Галстанян требует отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Наверное, было бы наивно воспринимать происходящие сегодня в Грузии и Армении процессы просто как результат естественного хода событий. Грузия - важная транзитная страна Южного Кавказа. Не секрет, что в 2003 году в этой стране при иностранной поддержке произошли события под названием "революция роз". Известно также, что в настоящее время различные политические силы пытаются реализовать свои интересы в Армении, которая более 30 лет удерживала под оккупацией территорию соседнего государства, из-за чего ее государственная граница с Турцией все еще остается закрытой, Армения не имеет выхода к морям, а также остается в стороне от всех важных проектов региона. Продолжающиеся в настоящее время акции протеста в Армении также управляются из-за пределов страны и проводятся с использованием тех же технологий и методов, которые были опробованы в Грузии.

Чтобы изучить социальную базу нынешних протестов, необходимо взглянуть на демографическую ситуацию в обеих странах. В странах, где происходят реальные перевороты, ведущие силы, возглавляющие протесты, несомненно, состоят из молодежи. Сегодня и в Грузии, и в Армении наблюдается относительное старение населения. Согласно статистике 2023 года, в Грузии число лиц в возрасте 15-29 лет составляло всего 17,4% населения, а в Армении это 17,9%. Поэтому нельзя утверждать, что акции протеста, которые в настоящее время проходят в этих странах, организованы представителями молодого поколения, желающего перемен.