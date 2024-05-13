Член Европарламента назвал беды западных азербайджанцев исторической трагедией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Член Европарламента Хавьер Нарт встретился в Общине Западного Азербайджана с председателем правления Общины, депутатом Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Азизом Алекберли и представителем Общины Ульвией Зульфигар.

Об этом Trend сообщили в понедельник в Общине Западного Азербайджана.

Было отмечено, что на встрече председатель правления Общины проинформировал члена Европарламента о геноцидах и депортациях, с которыми сталкивались западные азербайджанцы за последние 200 лет, рассказал об их разрушенном материально-культурном наследии. А.Алекберли отметил, что предвзятость и дискриминация в отношении Азербайджана в Европейском парламенте негативно влияют на стабильность в регионе. Он проинформировал Хавьера Нарта о том, что во время последней депортации в 1987-1991 годах наших соотечественников вынудили покинуть родные дома. Сегодня их намерение состоит в том, чтобы мирно, безопасно и достойно вернуться на родину предков.

Хавьер Нарт назвал беды, пережитые западными азербайджанцами, исторической трагедией. Он отметил, что расскажет европейским коллегам об услышанном, попросив предоставить ему больше информации об этих реалиях.

Члену Европарламента также была представлена "Концепция возвращения" Общины Западного Азербайджана, изданная на нескольких языках.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!