Депутат Европарламента побывал в городе Шуше (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 15 мая находящийся с визитом в Азербайджане депутат Европарламента Хавьер Нарт посетил город Шуша.

Как сообщили в среду Trend в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана, депутату Европарламента, прибывшему в город Шуша, была предоставлена информация об истории города, его состоянии в период оккупации, строительных работах, проводимых в Шуше под непосредственным контролем Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, восстановлении исторических памятников в городе, намеченных планах, начале процесса возвращения жителей в родной город.

Хавьер Нарт побывал в административном здании представительства, на городской площади, в мавзолее Вагифа, на Джыдыр-дюзю, осмотрел Крепостные стены города. Он был проинформирован о том, что героические военнослужащие армии Азербайджана ценой своих жизней и крови освободили Шушу от оккупации. Сегодня Джыдыр-дюзю, как и до оккупации, стала местом проведения грандиозных мероприятий.

Депутата Европарламента сопровождали глава делегации в комитете парламентского сотрудничества Европейский союз - Азербайджан Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Турал Гянджалиев и другие официальные лица.

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