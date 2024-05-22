Член парламента Новой Каледонии выразила протест против визита Макрона

БАКУ /Trend/ - Член парламента Новой Каледонии, председатель политической организации "Прогрессивная мультикультурная Новая Каледония" Мария Изабелла Салига-Лутовика направила президенту Франции Эммануэлю Макрону обращение в знак протеста против его визита в Новую Каледонию.

Как сообщает Trend, в обращении отмечается, что незаконное решение Э.Макрона о расширении избирательной массы вызвало возмущение у канакского народа.

Также в нем говорится, что к справедливому требованию канакского народа о деколонизации, которое он неоднократно поднимал, французские высокопоставленные лица относятся с презрением и высокомерием. Подчеркивается, что таким подходом Франция хочет сохранить "колониальный статус-кво" Новой Каледонии.

Член парламента Новой Каледонии отметила, что Франция, и в частности Э.Макрон, несут ответственность за трагедию в Новой Каледонии, и конкретно за убитых канаков. Салига-Лутовика подчеркнула, что молодые канаки были убиты сотрудниками полиции, это было сделано при поддержке правительства, правоохранительных органов Франции, и привело к расовой вражде в стране.

Отметив, что для канаков, пострадавших в результате произошедшей трагедии, создан "Коллектив жертв майских беспорядков 2024 года в Новой Каледонии", Салига-Лутовика сказала, что от французского государства будут потребованы компенсации за совершенные преступления.

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