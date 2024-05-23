Президент Ильхам Алиев: Мы рассчитываем на активное участие Таджикистана в СОР29

БАКУ /Trend/ - Я пригласил Президента Таджикистана принять участие в климатической конференции в ноябре. Это приглашение было принято.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

«Мы активно готовимся к проведению этого международного мероприятия и рассчитываем на активное участие Таджикистана», - отметил глава государства, выразив уверенность, что таджикские друзья внесут большой вклад в успешное проведение этой конференции и достижение хороших результатов.