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Президент Ильхам Алиев: Мы рассчитываем на активное участие Таджикистана в СОР29

Политика Материалы 23 мая 2024 16:07 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Мы рассчитываем на активное участие Таджикистана в СОР29
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Я пригласил Президента Таджикистана принять участие в климатической конференции в ноябре. Это приглашение было принято.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

«Мы активно готовимся к проведению этого международного мероприятия и рассчитываем на активное участие Таджикистана», - отметил глава государства, выразив уверенность, что таджикские друзья внесут большой вклад в успешное проведение этой конференции и достижение хороших результатов.

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