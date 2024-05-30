БАКУ /Trend/ - Обсуждена реализация достигнутых договоренностей между Азербайджаном и Ираном.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в Telegram-канале посольства Ирана в Азербайджане.

Было отмечено, что накануне состоялся телефонный разговор между заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым и министром дорог и городского развития Ирана Мехрдадом Базрпашем.

В телефонном разговоре заместитель премьер-министра Азербайджана выразил соболезнования иранской стороне в связи с кончиной президента Ирана Ибрахима Раиси и сопровождаших его официальных лиц в результате крушения вертолета.

В ходе разговора, Мехрдад Базрпаш поблагодарил высокопоставленных официальных лиц Азербайджана за участие в церемонии прощания с президентом Ирана в посольстве Ирана в Азербайджане и в Тегеране.

Иранский министр поздравил Азербайджан с 28 Мая – Днем независимости.

Отметим, что между Ираном и Азербайджаном было проведено мероприятие, связанное с вводом в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" и открытием гидроузла "Гыз Галасы".

Иранская сторона отмечает, что на гидроузел "Гыз Галасы" были потрачены средства в размере 5,5 триллиона риалов (около 131 миллиона долларов США). Эта водная плотина будет регулировать 2 миллиарда кубометров воды в год (1 миллиард кубометров для Азербайджана, 1 миллиард кубометров для Ирана).

Напомним, что 19 мая летевший из Худаферина в Тебриз вертолет, на борту которого находились Президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир Абдуллахиян, представитель Верховного лидера Ирана в Тебризе Мохаммед Али Али Хашеми, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рехмати, потерпел крушение.

Президент Ирана и вся сопровождавшая его делегация погибли.

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