БАКУ /Trend/ - Очередной скандал в связи со взяточничеством разгорелся в Европейском парламенте. Бельгийская полиция провела там обыск в связи с делом "Russiagate". Утверждается, что некоторые депутаты Европарламента получали взятки за продвижение российской пропаганды через сайт "Голос Европы".

Как сообщает в четверг Trend, полиция Бельгии обыскала офисы некоторых членов Европарламента и собрала доказательства взяточничества и коррупции по делу "Russiagate". Утверждается, что Россия использовала механизмы дачи взяток для увеличения своего влияния в Европейском парламенте. В частности, предполагается, что эти взятки были даны с целью продвижения российской пропаганды через сайт "Голос Европы".

Взяточничество и коррупционные скандалы в Европейском парламенте уже стали обычным явлением. Утверждается, что такие инциденты носят систематический характер и широко распространены в европейских учреждениях.

Коррупционные скандалы наносят серьезный удар по прозрачности и авторитету Европейского парламента.

Роль армян и участие в скандале Каспара Карапетяна

В центре внимания данного скандала также оказалось армянское лобби. Утверждается, что армянский бизнесмен Каспар Карапетян, проживающий в Брюсселе, играет важную роль в механизмах коррупции и взяточничества в Европейском парламенте.

Скандал со взяточничеством в Европейском парламенте серьезно влияет на репутацию и уровень прозрачности европейских институтов. Широкомасштабное распространение этих скандалов бросает тень на демократическую и прозрачную деятельность Европейского союза.

Влияние и распространение механизмов взяточничества вызвало серьезную озабоченность в Европейском парламенте. Бельгийская полиция и другие правоохранительные органы принимают ряд мер для предотвращения и неповторения таких инцидентов в будущем. Руководство Европейского парламента планирует принять более жесткие меры против механизмов коррупции и взяточничества.

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